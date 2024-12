'Queer' traz Daniel Craig em jornada de (muito) sexo, drogas e solidão

"Experimentar" é a palavra-chave, já que não tarda para os dois deixarem o conforto aparente do México em uma jornada ainda mais para o Sul da América. Se Allerton quer a aventura, Lee busca uma epifania, a expansão de sua mente para além do torpor das drogas. "Telepatia" é sua obsessão. É uma jornada tanto geográfica, que os colocará no coração da floresta amazônica, quanto espiritual.

Lee (Daniel Craig) desaba nos braços de Eugene (Drew Srarkey( em 'Queer' Imagem: Paris

Fascinado com a obra de Burroughs desde a adolescência, Guadagnino começou a trabalhar em "Queer" enquanto finalizava "Rivais". Adaptar o texto do autor, que foi ao lado de Allen Ginsberg e Jack Keruac um dos pilares da contracultura, significou ir além de suas palavras e alinhavar sua trajetória no texto.

Tal qual o primeiro trabalho de Burroughs, "Junkie", "Queer" traz elementos autobiográficos que não raro se confundem com visões lisérgicas e narradores pouco confiáveis.

Foi o mesmo desafio enfrentado por David Cronenberg, que em 1991 traduziu "Almoço Nu", obra definitiva de Burroughs, como "Mistérios e Paixões". Borrando a linha entre realismo e fantasia, Cronenberg fez tanto uma adaptação da obra como uma narrativa sobre sua gestação.

Peter Weller, escolhido como protagonista de "Mistérios e Paixões", interpreta outra versão de William Lee, e é fascinante ver como sua abordagem encontra paralelos com o trabalho de Daniel Craig.