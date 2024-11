Sem emoção, riscos ou encanto, 'Moana 2' não passa de história de autoajuda

O retorno do semideus Maui não ajuda a história. Capturado por Matangi, uma serva de Nalo, ele tem presença protocolar, cuja única função parece ser encorajar Moana com frases feitas. É um traço desconfortável de "Moana 2": o texto parece menos um mapa para uma grande aventura e mais um manual de autoajuda carregado no melodrama e na pieguice.

O semideus Maui não tem muito o que fazer em 'Moana 2' Imagem: Disney

Para completar a injúria, o filme abre mão de ter um bom vilão, já que toda ameaça vem de tormentas e intempéries, os obstáculos sendo os próprios limites dos protagonistas —Nalo só dá as caras na cena pós-créditos. Carente de um adversário palpável, "Moana 2" parece oco e sem riscos, à deriva como uma colagem de ideias sem muito esforço para mirar na grandeza do original.

Não é pecado um filme, ao ser testado e aprovado, se tornar um produto corporativo. A Disney, detentora de dúzias de marcas para públicos diversos, sabe fazer de suas propriedades intelectuais pedaços de entretenimento saborosos.

"Moana 2" parece um caso de descuido criativo, de má gerência de um ativo, que não vai prejudicar a marca. Por outro lado, não dá para culpar Moana em querer partir em novas aventuras, seja ela qual for: qualquer um com uma irmã tão irritante e estridente como a dela ia preferir o silêncio reconfortante do mar.