Como Brett Goldstein chacoalhou 'Falando a Real': 'Sou uma bomba emocional'

Quando "Falando a Real" chegou à Apple TV+, a novidade era contar com Harrison Ford em uma série para streaming. Parte drama, parte comédia, o programa coloca Ford como o terapeuta que ajuda um colega, Jason Segel, a lidar com o trauma da morte de sua mulher em um acidente de carro. O "vilão" silencioso na primeira temporada era o motorista do veículo que a matou.

O mistério termina nesta segunda temporada com a chegada de Brett Goldstein ao programa no papel do motorista que, embriagado, causou a tragédia. Aos poucos, o ator popularizado na série "Ted Lasso" entra em cena para, de alguma forma, redimir-se da culpa. Não que "Falando a Real" seja novidade para Goldstein: ele é, afinal, um dos criadores e roteiristas da série —e responsável por encontrar humor em um tema tão delicado quanto saúde mental.

"Não é tão difícil porque é assim que enxergamos o mundo", explica Goldstein, que conversou comigo antes de a estreia da segunda temporada. Sua estrada na série à frente das câmeras foi mantida em segredo até a exibição de sua revelação. "O mundo é sempre engraçado, sempre triste e sempre constrangedor", continua. "É assim que muitas pessoas lidam com o trauma, sendo engraçadas."