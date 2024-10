Phoenix? Ledger?... Leto? Quem foi o melhor (e o pior) Coringa do cinema!

1 - Mark Hamill em "Batman - A Máscara do Fantasma"

Mark Hamill em 'Batman - A Máscara do Fantasma' Imagem: Warner

Luke Skywalker foi o melhor Coringa que o cinema já teve. Ok, respira fundo e deixa a informação ser absorvida. Lançado em 1993, "A Máscara do Fantasma" levou para o cinema o universo da série animada do Batman com uma trama mais sofisticada e menos dependente da cronologia do desenho. O filme traça a origem do herói, o surgimento de um novo vilão e o papel do Coringa nesse embate.

Mark Hamill, habilidoso como dublador, injetou senso de humor frenético e um tom verdadeiramente ameaçador em sua interpretação como o Coringa. Seu maior predicado, contudo, foi humanizar o personagem de forma inesperada, trazendo camadas até então relegadas à escuridão de sua psiquê fragmentada. É um trabalho sutil que deixou o vilão ainda mais surpreendente —e, como consequência, mais perigoso.

Apesar da carga dramática, Hamill nunca deixou de se divertir com o Coringa —ou de deixá-lo divertido. Em suas mãos, contudo, ele nunca foi (só) um palhaço, ou (só) um gângster, ou mesmo (só) um psicopata. Em seu trabalho eu reconheci o Coringa que havia me fascinado naquele gibi folheado em 1984. Um assassino de passado envolto em sombras e mistério. Um agente do caos.