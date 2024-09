Ameaçador, só James McAvoy salva o rotineiro 'Não Fale o Mal'

A construção da relação das duas famílias e a estranheza de toda a situação funciona bem na maior parte do tempo. Watkins parece disposto a repetir a narrativa do filme de Tafdrup, aumentando a sensação de desconforto até o limite que o cinemão ianque suporta. Essa devoção ao material original, contudo, o faz repetir algumas de suas falhas mais gritantes.

Uma sociedade civilizada

A principal acontece pelo meio da trama. Louise se incomoda com a forma passivo agressiva que Paddy trata seu filho, Ant (Dan Hough), garoto com dificuldade em comunicação por ter nascido sem a língua. Quando flagra sua filha dormindo na cama dos donos da casa, ela convence Ben a partir no meio da noite —mas, por motivos que só fazem sentido para acomodar o roteiro, eles retornam para terminar o fim de semana.

É compreensível que, em uma sociedade mais civilizada como a dinamarquesa, perceber as evidências de crueldade inerente possa ser mais difícil. Para nativos de países em que se dorme com a porta da casa aberta, a polidez no trato surge para evitar o desconforto dos anfitriões, para se esquivar de ofensas, e a estranheza termina relevada como "não podemos interferir nos costumes alheios".

É uma linha narrativa ok para um filme europeu. Mas ter uma família americana passando pela mesma situação, um povo que desconfia da própria sombra e que nos últimos anos amplificou sua irritação com tudo que não seja parte do american way, é esticar a suspenção de descrença até o limite. Se os Danton fossem canadenses, a ingenuidade seria mais fácil de engolir.

No filme original, os escorregões narrativos são compensados por seu retrato da maldade extrema sem concessões. Tafdrup teceu uma história vil e, em sua visão a humanidade, encontra-se em uma espiral descendente sem nenhuma chance de redenção. A versão americana, por sua vez, recorre ao suspense de sobrevivência do mais trivial assim que o mistério sai do saco. Não existe nada nas estrelinhas além das conclusões mais rasteiras. É, para dizer o mínimo, frustrante.