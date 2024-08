Polêmico, 'Megalópolis' de Francis Coppola ganha data de estreia no Brasil

Esse mal-estar, felizmente, não arranha a aura do filme, que começa hoje sua campanha no Brasil. A jornada de "Megalópolis" vem de longa data. Coppola imaginou a saga de uma Nova York futurista, reconstruída sob os moldes do Império Romano, ainda nos anos 1970. Nesse cenário, um arquiteto idealista (Adam Driver) pensa em reconstruir a cidade como uma utopia, mas vê seu sonho barrado pela elite social e política que teme perder o poder.

A escala e a ambição do projeto espelham a trajetória do próprio diretor que, por diversas vezes, teve de se reinventar como artista e também como empresário do cinema, sujeito a forças econômicas na indústria que fogem a seu controle. Quando finalmente ele decidiu que era hora de transformar "Megalópolis" em realidade, optou por financiar sozinho os US$ 120 milhões do orçamento, uma jogada completamente lúcida e absolutamente insana.

Agora "Megalópolis" se aproxima do momento de deixar de ser o sonho febril de um mestre para finalmente ser compartilhado com o mundo. A exibição do épico em Cannes foi, para dizer o mínimo, divisiva. De todo modo, é revigorante ver um diretor dessa estatura entrar mais uma vez no jogo do cinemão em seus termos. Do lado de cá, já fico feliz em saber que vou ao cinema assistir a um novo trabalho de Francis Ford Coppola. Quem diria!