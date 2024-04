A indústria do cinema não merece o gênio de Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola estará de volta ao Festival de Cannes este ano. Seu "Megalopolis" será exibido em 17 de maio, dentro da competição oficial - uma vitória seria a terceira para o cineasta, agraciado anteriormente com a Palma de Ouro em 1974 por "A Conversação", repetindo o feito em 1979 com "Apocalypse Now". "Coppola sobreviveu a todas as batalhas", disse o diretor do festival, Thierry Fremaux. "Ele mantém seu apetite pela vida e pelo cinema, o que é estimulante e extraordinário."

"Batalha" resume bem a jornada de Coppola de volta ao cinema. "Megalopolis" germinou na mente do diretor ainda no final dos anos 1970, e nas décadas subsequentes ele lapidou diferentes versões do roteiro. Entraves conceituais e freios financeiros impediram que o filme, uma distopia que imagina um simulacro do Império Romano em uma Nova York reconstruída após sua destruição acidental, saísse do papel.

Indisposto a trabalhar com as limitações dos grandes estúdios, o diretor finalmente investiu cerca de US$ 120 milhões de seu próprio dinheiro, financiamento garantido com a venda de parte de suas vinícolas e resorts, e terminou as filmagens ano passado. Para apresentar "Megalópolis" à indústria, Coppola organizou uma sessão especial em Los Angeles, realizada no fim do mês passado. E a resposta foi, para dizer o mínimo, frustrante.