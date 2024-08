Joaquin Phoenix abandona projeto: Ele 'coringou' ou é tudo parte do show?

Sabotagem deliberada

A pulga cutuca forte atrás da orelha pela proximidade do lançamento de "Coringa: Delírio a Dois", em que Joaquin se reúne com o diretor Todd Phillips em mais uma aventura do Palhaço do Crime. Com Lady Gaga adicionada à mistura, o novo filme teve a audácia de abraçar o musical como gênero. É uma liberdade que eles não tiveram em "Coringa". Lançado em 2019, o projeto nunca teve a confiança do estúdio, com engravatados tentando a todo momento puxar seu tapete.

A reinterpretação do nêmese do Batman, porém, passou de patinho feio com orçamento pálido de US$ 55 milhões para um colosso que faturou pouco mais de US$ 1 bilhão de dólares. Foi um fenômeno de público e crítica, coroado com 11 indicações ao Oscar, inclusive melhor filme, que terminou premiado pela trilha sonora de Hildur Guðnadóttir e, ainda mais importante, pela performance de Joaquin Phoenix como melhor ator.

Todo o drama envolvendo o projeto com Todd Haynes, portanto, não poderia chegar em pior hora: às vésperas da chegada de "Coringa: Delírio a Dois" aos cinemas, filme com chances fortíssimas de repetir os feitos do primeiro, inclusive na temporada de premiações que culmina com a festa da Academia. Não faz sentido Phoenix sabotar deliberadamente o impacto do filme, que estará mês que vem em competição no Festival de Veneza, com uma atitude tão pouco profissional.

Uma grande piada

As engrenagens da especulação aceleram enquanto todas as partes preferem o silêncio. Seria a jogada de marketing do ano se esse surto fosse convertido em alguma ação promocional do astro como o personagem, notoriamente autodestrutivo e imprevisível. A escala, claro, é muito maior do que uma entrevista bizarra em rede nacional para uma fita indie, como ocorreu há 15 anos, e até o momento as evidências apontam o pior dos cenários. Mas eu não coloco a mão no fogo. Hollywood é, afinal, uma grande piada.