'Os Quatro da Candelária' é muito mais que o sexo gay de Bruno Gagliasso

A equipe de roteiristas, composta por Renata Di Carmo, Luh Maza, João Ademir, Luis Lomenha e Dodô Azevedo, consegue trazer leveza e sensibilidade para um dos mais vergonhosos crimes cometidos na história recente do Brasil.

Além da história bem elaborada, a escolha certeira do elenco é um fator essencial para a força e para visceralidade de "Os Quatro da Candelária". Andrei Marques, Patrick Congo, Samuel Silva e Wendy Queiroz defendem com muita propriedade a verdade e as nuances de cada protagonista da minissérie, que acerta ao não adotar um tom maniqueísta.

Mais do que gerar empatia, "Os Quatro da Candelária" convida o público a refletir sobre como normalizamos a violência e a exclusão social como parte de nosso cotidiano. É inevitável assistir à minissérie e não se perguntar quantos jovens tiveram vidas ceifadas por causa da truculência policial e pela falta de programas sociais efetivos que pudessem ajudar pessoas em situação de rua. Ainda que de maneira indireta, "Os Quatro da Candelária" questiona: até quando vamos aceitar viver essa anomalia que chamamos de realidade?