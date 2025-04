Marco Pigossi: 'Gringos não sabem que o Brasil é o país que mais mata LGBT'

"Tinha feito uma declaração para a imprensa sobre meu processo de me entender como homem gay e queria falar sobre isso como ator, um personagem que falasse dessa situação, porque o cinema tem o poder de criar um senso empático. Esse era um lugar que queria explorar como ator apesar de já ter feito um personagem homossexual em 2009, o Cássio de "Caras & Bocas". Eram outros tempos. [O gay] podia existir quando era divertido, mas quando trazia as questões humanas e sociais não tinha muito espaço."

Marco Pigossi interpreta o imigrante brasileiro Lourenço em 'Maré Alta' Imagem: Reprodução/Instagram

"Maré Alta" narra a saga do brasileiro Lourenço (Marco Pigossi) cujo visto nos Estados Unidos está prestes a expirar e ele não sabe o que fazer para legalizar sua situação para continuar por lá, onde se sente livre para viver a própria sexualidade. Além das complicações burocráticas da vida de imigrante, Lourenço ainda vive uma desilusão amorosa e está em busca de seu lugar no mundo.

"Existe uma grande beleza e uma grande profundidade no processo de se pertencer. 'Maré Alta' passeia por questões universais que são comuns à comunidade LGBTQIPNA+, como a sexualização dos corpos pretos, [a dificuldade de estabelecer] intimidade no momento em que as relações são líquidas online, e há um cardápio de corpos onde a gente só cuida do externo e não entra no interno", avalia.

Em determinado momento do filme, o personagem de Pigossi é vítima da mão boba de um advogado que pode ajuda-lo a regularizar sua permanência nos Estados Unidos. Na vida real, o ator garante que nunca vivenciou uma situação de assédio nos bastidores da televisão. "Eu peguei uma época em que já não se passavam mais dos limites. Trabalhei com muitos diretores gays e nunca tive que passar por uma situação desconfortável nesse sentido", garante.

"Ou tive muita sorte ou soube sair antes de deixar uma coisa assim acontecer", continua ele. "Os homens gays que encontrei na minha trajetória foram muito importantes. Jorge Fernando, por exemplo, me acolheu muito depois que fiz um personagem gay em 'Caras e Bocas' (2009). Ele queria provar que eu tinha talento para fazer outros tipos de personagens."