Ator revela segurança em cena de sexo com Bruno Gagliasso: 'Aberto comigo'

Patrick Congo dá detalhes de gravação de cena íntima com Bruno Gagliasso em "Os Quarto da Candelária" (Netflix).

O que aconteceu

O ator admitiu sentir segurança com Gagliasso em cena de sexo. "A troca com o Bruno foi ótima. Foi um momento que me senti bastante seguro e ele foi muito aberto comigo. Ele me perguntou se podia me tocar na cena e decidimos no ensaio como seria na hora de gravar", pontuou à Quem.

Ele revelou que os dois combinaram o que fariam na filmagem. "Conversamos se o beijo ia ser intenso, se teria língua. Porque eles estão em um momento quente de tesão e se amam. Tem amor naquela relação. Decidimos tudo e gostei muito de ter trabalhado com ele. Como ele é mais experiente, tem outra vivência de como fazer cenas assim."