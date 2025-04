Falta de concorrência em novelas permite Globo abrir mão de Gloria Perez

Em 1996, disposto a investir em teledramaturgia, Silvio Santos deu uma tacada de mestre: contratou os autores Benedito Ruy Barbosa, Gloria Perez e Walther Negrão, que assinaram contrato para se transferirem para o SBT assim que chegasse ao fim o vínculo que eles tinham com a Globo.

A aquisição de talentos responsáveis por tramas de sucesso como "Pantanal", "Barriga de Aluguel" e "Fera Radical" tinha potencial de ameaçar a hegemonia que a Globo exercia nas novelas desde a falência da Tupi. Diante do perigo iminente, o canal carioca agiu rapidamente e convenceu o trio a rescindir o acordo que havia feito com o Silvio Santos.

Esse cuidado da Globo em manter autores de novela sob longos e generosos contratos foi perdendo força a partir de 2020 quando a emissora não renovou o vínculo com Aguinaldo Silva, nome por trás de fenômenos como "Roque Santeiro", "Vale Tudo", "Tieta" e "Senhora do Destino". Após Aguinaldo Silva, outros criadores com currículo menos extenso também foram dispensados, como Izabel Oliveira ("Cheias de Charme"), Angela Chaves ("Éramos Seis") e a dupla Alessandro Marson e Thereza Falcão ("Novo Mundo").



No fim da semana passada, após ter uma sinopse reprovada para o horário das nove, Gloria Perez engrossou a lista de novelistas que passam a trabalhar por obra para a Globo. A decisão é, no mínimo, surpreendente. Afinal, se contarmos as tramas que ela assinou sozinha, apenas duas das dez novelas de sua autoria não tiveram resultados de audiência satisfatórios: o remake de "Pecado Capital" (1998) e "Travessia" (2022).