Efeito Felipe Andreoli: por que a TV tende a perder bons profissionais

O anúncio do desligamento de Felipe Andreoli da Globo pegou todo mundo de surpresa. Querido pelo público e admirado internamente, o âncora do Globo Esporte optou por encerrar um ciclo de dez anos na emissora para se dedicar a outros sonhos e ter mais tempo livre para passar com a família.

A decisão de Felipe Andreoli tem tudo para ser adotada com uma frequência cada vez maior por profissionais de talento e de renome. Embora a TV aberta ainda seja o maior veículo de massa do Brasil, ela já não é tão necessária para que apresentadores, atores e jornalistas se mantenham em evidência e ganhem dinheiro.

Se até a década de 2010, estar na TV aberta era o ápice do sucesso e do prestígio, o topo para a grande maioria das carreiras, hoje esse meio de comunicação se tornou mais uma plataforma para quem deseja ser conhecido do grande público de Norte a Sul do país.