BBB a dois? 5 duplas de famosos que dariam o que falar no reality

Padre Fábio de Melo e Lívia Andrade

Lívia Andrade ao lado de Padre Fábio de Melo, Dona Déa Lúcia e Luciano Huck Imagem: Cadu Pilotto/Globo

Companheiros do Domingão com Huck, a dupla conquistaria os espectadores com humor, espontaneidade e carisma. Desbocada, Lívia também tem o perfil de quem não foge de confrontos e poderia protagonizar discussões acaloradas após o Sincerão.

Kéfera Buchmann e Bruna Louise

Bruna Louise e Kéfera Buchmann nos tempos em que eram amigas Imagem: Gustavo Mafra

Ex-amigas, as comediantes Kéfera Buchmann e Bruna Louise protagonizaram recentemente uma polêmica sobre os motivos do fim da amizade. Segundo Kéfera, Bruna teria confundido as coisas em relação ao que sentia por ela. O BBB é a oportunidade para que elas lavem a roupa suja do passado em público e resolvam as pendências, gerando, dessa forma, entretenimento para quem assiste ao programa.