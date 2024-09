Melhor que doc de Xuxa, série sobre Paquitas expõe abusos de Marlene Mattos

Se as Paquitas não poupam detalhes da relação para lá de turbulenta que mantinha com Marlene Mattos, elas pouco exploram os conflitos e as picuinhas internas do grupo. Uma ou outra briga é relembrada pelas ex-assistentes de Xuxa, o que deixa o projeto com um certo ar de chapa de branca, mas nada que comprometa a narrativa da série, que é recheada de outras polêmicas, como o livro que um funcionário do Xou da Xuxa escreveu a partir de depoimentos que as Paquitas lhe deram acreditando que ele faria uma peça de teatro sobre a rotina que elas viviam na TV.

Mais do que passar a limpo a história das Paquitas, "Pra Sempre Paquitas" aproveita para fazer um mea culpa sobre a falta de diversidade do grupo, que nunca teve uma integrante negra no Brasil, e consegue também fazer um retrato dos valores da sociedade brasileira do período em que as Paquitas bombavam. A série entretém, mas também faz o espectador pensar sobre como evoluímos e já não toleramos comportamentos que antes eram naturalizados.