Vale tudo pela fama? Celebridades saem na porrada para fugir do ostracismo

Neste sábado (12), o Fight Music Show promove sua quinta edição e traz personalidades, como os atores Thomaz Costa e Lucas Penteado, os cantores Nego do Borel e MC Livinho, o ex "De Férias com Ex" e ex "A Fazenda", Lucas Vianna, e o ex-BBB Hadball para disputar lutas de boxe. Em edições passadas, o Fight Music Show recebeu em seu ringue o ex-BBB Kleber Bambam e o cantor MC Gui. Ambos conseguiram um espacinho na imprensa graças a essa investida no mundo da luta.

De todos os participantes dessa edição do Fight Music Show que, literalmente, lutam por um pouquinho de notoriedade, o caso mais emblemático é de Thomaz Costa. Revelado em Carrossel (SBT, 2012), o jovem se esforça para não sair dos holofotes. Já teve perfil no OnlyFans, converteu-se evangélico, participou de A Fazenda, tentou vender curso de superação cujo valor poderia chegar a R$ 91 mil e agora estreia como boxeador. Não dá para não dizer que o rapaz não se esforça para seguir na carreira artística.

Dada a repercussão do Fight Music Show não é de se estranhar se surgirem eventos semelhantes que coloquem celebridades para cair na porrada. A ideia de tirar a rixa dos famosos das redes sociais e colocá-la num ringue tem potencial de angariar cada vez mais fãs. O embate físico de famosos testemunhado por milhares de pessoas é a última fronteira a ser cruzada nessa busca insana por engajamento e fama.