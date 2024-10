Elenco bem escalado e tipos populares são destaques de 'Volta Por Cima'

Saem de cena os conflitos de uma família de classe média alta paulistana, entram nos holofotes os corres e os perrengues de uma galera batalhadora que não poupa esforços para melhorar de vida. Em seu capítulo de estreia, "Volta Por Cima", nova novela das sete da Globo, mostrou que não lembra em nada a antecessora no horário, "Família é Tudo". Apesar de óbvia, essa constatação precisa ser feita, já que, recentemente, vimos produções com temáticas e conflitos muito semelhantes sendo exibidas uma após a outra.

Criada por Cláudia Souto, "Volta Por Cima" deixou bem claro que possui um DNA para lá de popular e que quer dialogar com as classes C, D e E. Leve e divertida, a novela apresenta tramas típicas de folhetins dessa faixa horária, como o par romântico que vive às turras e não assume a paixão reprimida, os ricos falidos que fazem de tudo (menos trabalhar) para não perderem a pose, e a família humilde que vê a chance de mudar de vida quando a sorte bate à porta.

"Volta Por Cima" entregou o básico que esperamos de uma novela das sete, mas de uma maneira bem feita. Contribuiu para esse resultado positivo o elenco bem escalado, que conferiu veracidade aos tipos populares que permeiam a novela e que tem tudo para cair nas graças da audiência, como a mocinha Madá (Jéssica Ellen), a antagonista com ares de periguete Roxelle (Isadora Cruz), e o malandro encostado Osmar (Milhém Cortaz). Merecem destaque também as presenças de Tereza Seiblitz, que estava afastada das novelas da Globo há mais de uma década, e da sempre eficiente Claudia Missura, que se consagrou como a Janaína, de "Avenida Brasil".