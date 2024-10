Filme que retrata 'podres' de Trump supera boicote para chegar ao Brasil

Vinicius Pagin, responsável pela exibição de "O Aprendiz" no Brasil, corrobora com a opinião: "Há poucos pontos no filme que são realmente problemáticos para a base do ex-presidente, o que ajuda a mitigar possíveis reações extremas". Para o executivo Diamond, no final do dia, "a polêmica gera mais interesse pela obra".

Mesmo assim, o ex-presidente afirma que não gostou do que viu. Na rede social Truth, Trump afirmou que o longa é "falso" e "sem classe", além de comentar que o lançamento antes das eleições seria um "trabalho barato, difamatório e politicamente repugnante".

Independente dos objetivos comerciais, Abbasi deixou claro em Cannes qual é a sua maior motivação, isso logo após os longos aplausos da première: "Não há uma maneira metafórica agradável de lidar com a onda crescente do fascismo. Só há a maneira confusa, a maneira banal. Não vai ser bonito, mas penso que o problema com o mundo é que as pessoas boas ficaram quietas por muito tempo. [...] A tempestade não vai embora. Ela está vindo, na verdade. Você pode fingir que ela não está aqui, ou pode lidar com ela. [...] É hora de fazer os filmes serem políticos novamente".

Como vemos, o diretor acertou onde queria.

