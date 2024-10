O que o fracasso de 'Coringa 2' diz sobre o atual estado de Hollywood

No Brasil, o longa contabilizou R$ 20 milhões, atraindo um público de 910 mil pessoas, segundo o Filme B. Na prática, houve uma queda de 51% na audiência em comparação ao original. Já no resto do mundo, a nova obra cinematográfica se aproximou das expectativas, alcançando US$ 81 milhões (R$ 481 milhões).

Com uma bilheteria global de US$ 121,1 milhões (R$ 670 milhões) em seus dias iniciais, "Delírio a Dois" corre um grande risco de gerar prejuízo no decorrer da sua exibição nos cinemas. Afinal, graças a um orçamento astronômico estimado em cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão), "Coringa 2" precisa arrecadar ao menos meio bilhão de dólares para quitar seus custos de produção, sem contar os custos com marketing.

Tudo isso considerando que o primeiro "Coringa", com um orçamento estimado entre US$ 55 milhões e 70 milhões (R$ 304 milhões e 386 milhões, em valores de hoje), arrecadou impressionantes US$ 1,07 bilhão (o que dá quase R$ 6 bilhões). Na época, esse foi um recorde para títulos com classificação indicativa R (para maiores de 17 anos) no mercado norte-americano.

Novo 'Coringa' não funciona como musical ou como sequência do filme original Imagem: Divulgação/Warner Bros.

Com distanciamento, hoje é mais fácil entender o sucesso daquela primeira parte. O diretor Todd Phillips (de "Se Beber, Não Case!") mesclou elementos do eterno vilão do Batman com um pastiche de trabalhos do diretor Martin Scorsese (como "Taxi Driver" e "O Rei da Comédia"), bebendo diretamente da fonte do movimento Nova Hollywood e do pior momento da cidade de Nova York. A partir disso, criou um estudo de personagem que foi brilhantemente capitaneado por Phoenix. Uma mistura de cinema de arte niilista com blockbuster de super-herói.

O primeiro filme reverberou frente ao público talvez porque muitos não tenham assistido às inspirações originais, e pelo seu tom de desafio ao sistema em uma sociedade que esmaga os oprimidos, o que — para o bem ou para o mal — encontrou terreno fértil para prosperar no mundo em que vivíamos em 2019.