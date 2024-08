SBT lança streaming e mira em mercado competitivo; veja como vai funcionar

O +SBT, nova plataforma de streaming do grupo Silvio Santos, chega ao mercado com o desafio de concorrer com serviços já estabelecidos. O projeto, que foi lançado oficialmente nesta quinta-feira (1º), é uma das apostas do canal.

Todo o conteúdo tem a ver com a gente. Alguns podem pensar: 'por que o SBT só está lançando agora?' Na verdade, o SBT já estava no digital há muito tempo. Fomos um dos primeiros parceiros do YouTube, mas a gente queria algo que fosse nosso. Vimos a necessidade de ter uma plataforma nossa. Daniela Beyruti, CEO do SBT

O conteúdo da emissora vinha sendo disponibilizado no SBT Vídeos, de forma gratuita, desde o ano de 2020. A empresa também trabalha na distribuição das produções por meio do YouTube.