Carlos Alberto de Nóbrega se emociona ao ouvir voz do pai recriada por IA

Briga com Silvio Santos

Silvio Santos entrega troféu a Carlos Alberto de Nóbrega pelos 30 anos de "A Praça É Nossa" Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Ainda em Cazalbé - O Herdeiro da Graça, o comediante também comentou desavença que teve com Silvio Santos.

Começou na minha casa a ideia do Silvio ter uma TV. Eu nunca toquei nesse assunto. Eu fui trabalhar com o Silvio e não deu certo. Eu tenho uma personalidade forte, o Silvio é o Silvio, e começamos a não nos entender.

O humorista detalhou então a briga que teve com o dono do SBT. "Quando meu pai morreu, de câncer, minha mãe estava com câncer. Olha como eu estava. A minha insegurança... O Silvio no auge da carreira. Eu liguei e falei para ele: 'tem que fazer o lance da herança do meu pai'. E o Silvio me explicou: 'Quando fizemos o negócio da televisão ele ficou com 10%'. Começaram a fazer a minha cabeça, falavam que o Silvio tirou a TV do meu pai. Eu briguei com o Silvio. Fiquei sem falar com ele".