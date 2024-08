Em tempos de Olimpíada, Netflix diz que quer apenas o 'filé' dos esportes

Enquanto isso, a Netflix terá que investir "apenas" US$ 150 milhões (R$ 847 milhões) anuais, de acordo com The Wall Street Journal. O valor por partida é mais alto, mas estamos falando também de um momento especial para as famílias norte-americanas, que se reúnem para confraternizar com um evento esportivo exibido na TV.

Para comparação, um blockbuster como "Agente Oculto", com Chris Evans e Ryan Reynolds, custou cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão). No total, a Netflix afirma que gastará US$ 17 bilhões (R$ 96 bilhões) em conteúdo neste ano.

Em paralelo, o serviço continuará oferecendo um formato pelo qual já se tornou reconhecido: o das docusséries. São produções como "Drive to Survive", que abordam os bastidores das disputas e os transforma em drama. No mês passado, por exemplo, foi lançado "Receiver", que foca na temporada 2023 de alguns receptores da NFL.

A questão dos anúncios

Mesmo com um investimento mais "modesto", o streaming agora pode lidar com outro dilema que vem enfrentando: ampliar a base de assinantes que assistem a propagandas. Também em maio, a empresa divulgou que tinha 40 milhões de espectadores únicos na sua versão com anúncios. Um crescimento rápido, mas que ainda está longe de satisfazer as necessidades financeiras.

Coincidência ou não, o vice-presidente de publicidade, Peter Naylor, deixou o cargo em julho. É o segundo executivo de alto escalão da área a abandonar a companhia.