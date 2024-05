NFL é só o começo: Netflix revoluciona o esporte, mas o Brasil perde espaço

Para Amir Somoggi, diretor executivo da consultoria Sports Value, trata-se de um fluxo natural, que começou com a entrada da plataforma das séries documentais sobre os bastidores das disputas - que rapidamente viraram uma febre. "'Drive to Survive' [sobre a Fórmula 1] é um fenômeno de construção de uma audiência que não existia, com jovens no mercado americano. Outro caso, 'The Last Dance' ['Arremesso Final'], do Michael Jordan, impulsionou muito as vendas do [tênis] Air Jordan. Já estava lá, mas cresceram muito depois da série."

"Drive to Survive" virou febre e atraiu novos fãs para a F1 Imagem: Divulgação/Netflix

De acordo com dados da consultoria Ampere, 65% dos fãs de esportes brasileiros assistem a "docusséries" do gênero de forma regular. Na Índia, o número pula para 78%. Já a Netshoes, que opera a loja oficial da NBA no Brasil, reportou um aumento de 650% nos produtos relacionados ao Chicago Bulls, ex-time de Jordan, após a estreia de "Arremesso Final".

A Netflix é mais importante hoje na construção de uma marca do que até a transmissão de um jogo. Amir Somoggi, diretor executivo da Sports Value

Somoggi lembra que a estratégia foi contrária à da principal concorrente, o Prime Video, da Amazon, que investe na NFL há alguns anos e que, no Brasil, já transmite as partidas ao vivo da NBA e da Copa do Brasil. Os objetivos, no entanto, são diferentes: o futebol serve como um chamariz para assinar o serviço, que faz parte de um pacote maior (o Amazon Prime), que também oferece frete grátis dentro do e-commerce. Ou seja, você chega por conta do seu time do coração e, já que está lá, aproveita para comprar papel higiênico.

Vitrine para publicidade

Se exibir os bastidores era tão (ou mais) efetivo do que ter os jogos ao vivo, fica a dúvida: por que a Netflix está investindo ao menos US$ 450 milhões (R$ 2,3 bilhões) para ter as partidas de Natal da NFL? O motivo é simples: vender anúncios.