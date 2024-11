SBT: série sobre Gugu e a importância de olhar erros (e acertos) do passado

A conclusão da produção do Domingo Legal, capitaneado pelo apresentador, era que essa audiência queria ver safadeza. E um pouco de informação. Mas não precisava ser tudo verdade, bastava a sugestão. Ou seja, muito parecido com as redes sociais de hoje em dia com corpos expostos, piadinhas sacanas e uma boa dose de mocinho e bandido no noticiário.

Ele entendeu bem antes do algoritmo surgir que o jornalismo e o entretenimento andavam de mãos dadas. O "todo mundo está falando disso", no programa de Gugu, virava país inteiro mesmo. Quando caiu o avião dos Mamonas Assassinas, ele trouxe a vidente mãe Dinah, que havia previsto a tragédia, ao palco. Derrubou a programação leve e tocou horas de jornalismo ao vivo. O resultado é que jornalistas de vários veículos de imprensa foram para o estúdio, para assistir aos bastidores. Ali, a informação chegava antes. E ele recebeu esses colegas com extrema gentileza.

Em uma rebelião em presídio, se aproveitou de ser o único a transmitir ao vivo no momento com equipe de jornalismo própria. Imagens aéreas feitas de seu helicóptero (comandante Hamilton já estava voando) mostravam toda a movimentação no presídio. No ar, Gugu anunciava que o governador entraria no ar a qualquer momento. A produção se inflamou preocupada: "Não temos o governador, Gugu". Ele retrucou com deboche: "E vocês acreditam em tudo que veem na TV?" A mentirinha no ar parece brincadeira de jardim da infância perto de tudo o que vemos hoje no laboratório de fake news que virou a comunicação no mundo.

Mas a história deu a oportunidade de Gugu repensar, em vida, as atitudes do passado. Na corrida maluca para vencer Fausto Silva, da Globo, que intercalava com ele a liderança das tardes de domingo, teve de tudo. Inclusive entrevistar líderes do PCC. Pois é. É jornalismo? Tem limites. O apresentador, anos depois, em conversa com a Hebe, pediu desculpas públicas pelo que chama de erro. E nem foi por estar sendo cancelado nas redes sociais, hein.

A conotação sexual de tudo, com cenas de intensa objetificação do corpo da mulher também é pauta no documentário. Imagina só colocar homens famosos para espirrar água nas camisetas brancas de mulheres sem sutiã até que seus seios aparecessem? Ou colocá-las para fazer striptease em frente aos homens com batimentos cardíacos monitorados? Ou colocar a Gretchen para rebolar e encoxar Jean-Claude Van Damme e depois fazer de sua ereção protagonista de uma tarde toda? E a banheira? Em que planeta seria normal colocar mulheres seminuas para serem agredidas e apalpadas por homens em rede nacional em uma luta física por um sabonete?

Alessandra Scatena, uma das musas da banheira, afirma que não gostava de fazer o quadro. Mais tarde, em uma das sinalizações de que os tempos estavam mudando, a atração foi proibida pela Justiça. No ar, o elenco satirizava a proibição como censura. Estou falando que tudo que vemos no Brasil hoje se parece muito com aquela sociedade que se desenhava lá atrás...