A beleza de 'Ainda Estou Aqui' é manter o sorriso como prova de resistência

Uma mulher viúva se vê na função de sozinha criar cinco filhos. Eles, que tinham uma vida confortável no início dos anos 1970, morando na já cobiçada avenida Vieira Souto, em Ipanema, precisam vender propriedades para manter a dignidade sem o pai provedor. Um drama após uma tragédia. Ela se vê obrigada a mudar de estado, mas antes, frente ao crime midiático que destruiu sua vida, decide dar uma entrevista para uma grande revista. Posa para a foto de capa com a prole e o fotógrafo sugere uma expressão triste. Ela se recusa, faz piada, provoca risos nas crianças. Imperativa: "sorriam".

A cena é uma das mais emblemáticas do filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e baseado na obra homônima do escritor Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. A história narra como ela lidou com o desaparecimento e morte do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, preso e executado na ditadura, no Rio de Janeiro. O longa tem um apelido nas rodas de conversa: "o filme de Fernanda Torres", graças à atuação irretocável da atriz no papel principal.

É bonito o método de sobrevivência de Eunice. Fernanda disse que usou um conselho da mãe, Fernanda Montenegro, que também atua na história, para achar o tom da protagonista. Não é possível, segundo ela, interpretar uma vítima chorando o tempo todo. "Você vira uma barata", ela diz. Uma vítima precisa ter força para vencer, fica claro. Especialmente em situações em que não é possível aceitar a derrota. Quando se tem cinco bocas para alimentar, não existe a opção sucumbir. Sigamos, diz a mãe destroçada. E todo mundo segue porque ela existe.