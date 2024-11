Além do romance: amizade de Fátima e Diana em 'Mania de Você' é amor também

(Aqui, cabe uma nota da colunista. Opa, se dá para ser diferente. É difícil e destruidor, mas tem uma vida maravilhosa lá fora quando a gente sai de relacionamentos cruéis assim.)

Na vida de Fátima surge a figura essencial de uma amiga, Diana (Vanessa Bueno), que se dedica a dizer o óbvio invisível: "você é maravilhosa, sim". As falas pontuais e certeiras de alguém tão carinhosa vão de certa forma alicerçando a frágil estrutura de autoestima de Fátima, detonada por Robson. Em pé, acreditando em si mesma, ela talvez tenha alguma força para sair daquela situação. Mas precisa das palavras da amiga indicando o caminho que, afogada em toxidade, não é capaz de trilhar.

Inicialmente, a ideia era que as duas amigas se apaixonassem e vivessem um romance que as livrasse dos maridos que ficam aquém do esperado. A (não) aceitação das tramas polêmicas por parte do público, entretanto, fez com que o autor mudasse da ideia. Alguns até chiaram acusando o preconceito na Globo. Afinal, não tem nada de polêmico em duas mulheres se apaixonarem.

Mas, cá entre nós: tem romance mais bonito do que a amizade verdadeira entre elas? Aquela em que se diz e ouve o que pensa. Esclarece caminhos. Ajuda a formatar ideias que ficam difusas quando estamos à luz (ou melhor, à sombra) de alguém que só critica.

A psicanalista e psicóloga Ingrid Gerolmich, autora do livro "Para Revolucionar o Amor: A Crise do Amor Romântico e o Poder da Amizade entre Mulheres" afirma que, apesar de o amor romântico ter exercido um papel central nas relações humanas, a amizade entre mulheres desafia as normas de gênero estabelecidas que insistem em romantizar a dependência emocional e a submissão feminina.