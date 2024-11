Abuso sexual: Tata chora com Débora Falabella e representa toda mulher

"Você sabia que foi estuprada?" A pergunta me pegou de surpresa 13 anos depois do ocorrido, quando eu já tinha mais de 30 anos. "Não fui", eu respondi imediatamente. "Não foi isso. Eu entrei no carro. Eu aceitei sair com ele. Eu subi no apartamento. A culpa é minha".

A cena voltou à minha mente vendo a peça de Débora Falabella, "Prima Facie". No monólogo, ela interpreta uma advogada de defesa cujos clientes são homens acusados de violência sexual. Ela os defende com argumentos muito parecidos com os que usei mentalmente por 13 anos, fingindo que não era bem isso o que havia acontecido comigo. Precisou chegar um amigo para olhar nos meus olhos e explicar que sim, se tratava de estupro. E não, a culpa não era minha. Eu tinha direito de ter mudado de ideia mesmo tendo entrado no carro de alguém e subido em seu apartamento.

Toda vez que menciono histórias assim, escrevo essas linhas com o estômago levemente embrulhado. Eu vou publicar essa coluna mesmo? Serei julgada? Preciso ligar para minha mãe antes e amaciar o terreno? Será que a culpa não é minha mesmo?