'Ninguém Quer': série da Netflix devolve fé no amor a geração ensimesmada

O amor dos outros irrita

Vivemos, no mundo real, uma década de romances pasteurizados em catálogos online em que se arrasta para o lado foto de gente que não causa nada. Um encontro de amigos em comum em um jantar, poder olhar no olho, já parece a sorte grande. Borboletinhas no estômago, em qualquer contexto, talvez sejam a chance da vida na terceira década do século 21. A vida é a arte do encontro, dizia Vinicius de Moraes, que abraçou todas as oportunidades e se casou nove vezes. Está certo mesmo: também há muito desencontro pela vida.

Talvez, por isso, ninguém acredite mais na oportunidade de se apaixonar. Reciprocamente, então, parece coisa de roteiro turco. Pares com um pé atrás evitam os abismos um do outro meio por preguiça, meio para se proteger da preguiça do outro. Em um individualismo exacerbado, por que ceder seu pouco tempo livre para a troca?, pensam os jovens e não tão jovens adultos recém-divorciados. E procuram mais uma série na Netflix para ocupar as lacunas de relações com dopamina via pixel. O ciclo sem fim parece a única alternativa de sobrevivência.

Até Joanne e Noah cruzarem nossos caminhos com seus sorvetes, sorrisos, beijos apaixonados, sintonia de piada, fases de um começo de namoro. Primeiro, na horizontal, loucamente. Depois avançando etapas, conhecendo amigos, encarando um almoço de família sem programação, se embrenhando no abismo do outro. Está com medo? Vai com medo mesmo.

Apaixonados, eles nem cogitam a segurança falsa das outras possibilidades. O pavor de um fim medíocre não salva ninguém de levar uma vida medíocre sem o outro.

A comédia romântica moderna na fase do streaming deu a volta completa. Dá para sacar o fim de todas —é justamente essa segurança que nos deixa ali quietinhos assistindo histórias imbecis com personagens em geral sem carisma.