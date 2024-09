Shakira sugere trocar de amigos na música nova. Existe divórcio de amizade?

Na internet, uma amiga compartilha um post que sugere a normalização de ex-amigo. "Tem pessoas que simplesmente não fazem mais sentido e tudo bem", diz o texto de um perfil que se assume como de psicologia.

É comum, mas a gente não fala muito disso porque é também um pouco dolorido enfrentar a despedida. Não é um término como os tradicionais, de namoro, em que um olha para a cara do outro, fala o que levou até ali e cada um vai para um lado com uma sacolinha de camisetas da eleição passada, Havaianas um número maior e uma escova de dentes. Quando uma amizade acaba, cada um vai para um lado e pronto.

Me lembra um pouco o filme "Frances Ha", no momento em que Frances, que vivia uma amizade simbiótica com Sophie, vê a amiga se distanciar, começar um namoro, mudar de país e virar uma desconhecida. Acontece. No momento em que de fato precisa de ajuda, entretanto, é acolhida. Sabe aqueles amigos que você não vê há séculos, mas quando encontra é como se houvesse estado com ele ontem? Todo mundo sabe.