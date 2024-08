Filme sobre Fernanda Young mostra coragem de mulher que diz a verdade

O filme "Fernanda Young - Foge-me ao Controle", dirigido por Susanna Lira, com roteiro de Clara Eyer e Ítalo Rocha, que estreia nessa quinta (29) nos cinemas, começa com a escritora, roteirista e atriz dizendo que aquele lugar onde está, o deserto de sal da Bolívia, é o mais lindo do mundo. E aí diz que está irritada com o guia turístico no passeio, que ensina "coisas do ensino médio" que ela não quer saber. "Não dá para não reclamar. Eu acho que a reclamação é um movimento otimista." A chave ali, em um cenário que acha lindo, é o olhar positivo, porém ranzinza, de saber o que é belo, mas tirar o que incomoda. Dá para melhorar sempre.

De 2006 a 2010, Fernanda tinha um programa na GNT com o sugestivo nome de "Irritando Fernanda Young". A irritação era um movimento também. Enquanto está bravo, ninguém está inerte. Isso ela de fato nunca esteve: desde os 20 anos, quando começou a colaborar para programas como "Comédia da Vida Privada", na Globo, seguiu produzindo. Já foi roteirista de sucessos como "Sai de Baixo", "Os Normais", "Os Aspones", "Minha Nada Mole Vida", "Surtadas na Yoga" e "Shippados", esse último em 2019, quando não resistiu a uma crise de asma seguida de parada cardíaca e respiratória no interior de Minas Gerais e morreu.

Trechos de seus 15 livros publicados são narrados pela atriz Maria Ribeiro no filme. Há, no mosaico criado por Susanna, também ilustrações de Fernanda, que chegou a cursar artes plásticas (um dos quatro cursos acadêmicos que começou e não terminou). "O documentário mergulha neste lado literário. Ela se ressentia por não ser reconhecida como escritora, e foi uma voz sobre o feminismo em uma época em que o assunto era pouco abordado", conta a diretora. O filme ganhou os prêmios de Melhor Montagem no Festival "É Tudo Verdade" e de crítica no Festival de Paraty.