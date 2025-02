Rivalidade de Marquezine e Virginia: mais na imaginação do que na vida real

Duas mulheres que nunca se encontraram podem se odiar? É meio complicado supor que isso aconteça. Mas se tem uma coisa que a internet curte é treta entre mulheres na rede. Quando não existe a rivalidade, a gente inventa para o próprio deleite.

É o caso de Bruna Marquezine e Virginia — respectivamente a namorada de João Guilherme e a esposa de Zé Felipe, ambos filhos do cantor Leonardo. As duas, mulheres nacionalmente famosas (no caso de Bruna, com carreira internacional), foram parar na mesma fazenda por conta do aniversário de João.

Ali, cunhada e namorada do aniversariante deveriam supostamente interagir e mostrar que são íntimas. Não fizeram isso, muito pelo contrário: não aparecem grudadas em um único story.