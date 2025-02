'The White Lotus': formato de um episódio por semana é bênção aos cérebros

Jason Isaacs e Parker Posey interpretam os pais de Sam Nivola, Sarah Catherine Hook e Patrick Schwarzenegger na 3ª temporada Imagem: Fabio Lovino/HBO

Nós, que fomos criados assistindo a intervalo comercial, sabendo que uma hora o programa da Xuxa acabava e começava o telejornal, desaprendeu a esperar. Maratonar virou verbo para longas sessões em frente ao computador ou TV, vendo o próximo, o próximo e o próximo. Ninguém digere nada. Ninguém consegue pensar muito, porque há sempre mais um para ver.

Bem, isso falando de adultos, que têm memória de como era a vida antes da internet rápida. Meu filho tem 8 anos e nem sabe o que é esperar um desenho animado ser transmitido por uma emissora. O que ele consome está sempre lá, disponível. E tem mais um. E tem mais. E, peraí, mamãe, só mais um, por favor. A oferta não tem fim e, por isso, realizar o próprio desejo também é infinito.

Entretanto, sabe o que tem fim? A frustração. Só que isso é um problema grande, porque, apesar de não haver espaço ou tempo para se frustrar no consumo desenfreado de audiovisual, na vida real o que mais tem é desgosto. Aí, meu bem, como encarar?

Aconteceu com a criança aqui em casa. No meio da leitura do primeiro livro da série de Harry Potter, descobriu o mundo dos filmes. Assistiu a todos. Na sequência. Em uma semana. Não terminou o livro, porque já sabia até o que acontecia nove anos depois da página que estava lendo. Quem tinha a idade dele na época dos lançamentos esperava até um ano pelo próximo livro e devorava tudo. Perdemos bastante nesse caminho.

A nova iniciativa literária que propusemos foi o "Diário de um Banana". A série infantil tem duas dezenas de obras. Ele leu a primeira em quatro dias e amou. Descobriu que na Disney há uma série de filmes inspirada na história do menino Greg. Permiti que visse o primeiro, baseado no livro que ele já havia lido. Ele adorou, mas veio segredar que "o livro é bem melhor". Eu sorri e lembrei que poderia acontecer o mesmo com Harry Potter, se ele não tivesse atropelado tudo com a maratona de filmes.