Tarado Ni Você e o jeito de se fazer Carnaval que lembra uma oração

Foi o vocalista Diego Moraes quem disse que as canções do disco Joia, de Caetano Veloso, lembravam uma oração. O disco realmente tem umas experimentações sonoras e silábicas que não parecem agitadas, é mais um jeito de olhar para dentro. Rezar tem muito disso. Refletir, repetir mantras. E a gente logo pensa que não combina muito com Carnaval.

Liguei para o baterista Eduardo Guarinon para perguntar como aquela trilha viraria folia no bloco Tarado ni Você, que desfila no sábado (1º) — afoxés, guitarra baiana, ijexá foi a resposta dele, que toca no bloco desde o ano passado. Ajustar a batida para o agito não tira o caráter quase religioso da coisa (por quase, me entenda, não estou sendo leviana com religiões tidas como "de verdade").

No domingo pré-Carnaval, eu pensava isso vendo o Bloco do Ó em câmera lenta. Os sopros, a vocalista no chão, as cores. A euforia tomando conta do cortejo, algo que nem dá para entender de onde sai — do solo? Juntar todo mundo no mesmo propósito, o de ser feliz, tem, sim, uma pegada meio divina. Dura quatro dias (um mês para quem leva essa bagunça a sério), mas funciona.