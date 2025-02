Dourado de Fernanda Torres no Oscar deixou Carnaval ufanista no bom sentido

Ao meu lado, em um bloco de Carnaval tradicional paulistano, um rapaz de dourado fecha as mãos em frente ao peito sempre que se lembra. Logo se distrai de novo e vai pegar uma cerveja de temperatura não-confiável com o ambulante mais próximo, abraçar algum conhecido e repetir que falou Faraó ("ê, Faraó"). Aí se lembra do seu papel ali: ele é o Oscar de Fernanda Torres. E se posiciona douradamente outra vez tal qual a estatueta que o pessoal deve distribuir lá em Los Angeles no domingo (2).

Umas moças circulam por ali com tiaras de "totalmente indicadas". Quando viram de costas, os dizeres se invertem para "totalmente drogadas". Parecem sóbrias, a referência é o meme de Fernanda Torres falando, no programa do Porchat, que pensaram que ela estivesse "totalmente drogada" no programa de Serginho Groismann, anos antes. Fernanda também estava sóbria no dia, ela garante.

Minha mãe manda uma mensagem com fotos de tecidos vermelhos com detalhes brancos. Ela está costurando para mim o uniforme da Fátima, de "Tapas & Beijos". Eu sorrio, porque quando Fernanda Torres entra em cena —e, onipresente, ela está por tudo que é lado— é isso que a gente faz. Sorrir.