Valentine's Day invadiu pré-Carnaval e tirou paz de quem quer ser solteiro

Daí para associá-lo ao amor romântico, foi um pulo. De repente, Valentim tinha a cara do cupido.

Mas como mataram o sacerdote em fevereiro, aqui no Brasil ninguém nunca deu bola para isso. Sabe como é, nesse mês a gente tem mais com o que se preocupar —isso inclui hoje em dia comprar glitter na Amazon, roupa de banho metálica de baixa qualidade no comércio de rua e discutir abertamente sobre o corpo de Paolla Oliveira nas redes sociais. É Carnaval, quem lá vai pensar em desenterrar foto dando selinho em frente à torre Eifel, sabe?

O Valentine's gringo virou um trunfo econômico —de cartões aos chocolates, tem muita gente faturando com o amor comercial. Tanto que o pai de João Doria deu um jeito nisso para faturar no Brasil em um mês mas frio, em que dá para tomar vinho e comer fondue, sem o fantasma da folia —foi daí que surgiu o 12 de junho tupiniquim. Se ninguém compra nossas flores no pré-Carnaval, vamos vendê-las em outro mês, ué.

Bem, o advento das redes sociais mudou um pouco esse panorama. A gente pode continuar com a cabeça na folia, mas agora para provar que ama e é feliz, tem que postar hoje também. E essa inveja do amor dos outros que o pessoal sente quando abre a rede social migrou para fevereiro, sim. Nesta sexta (14), um pisca-alerta de "você está sozinho" acende na timeline.

Bobagem. É Carnaval, o ano só está começando. Deixa para pensar besteira depois, ué. Vai #sextar em paz. Não é hora de arrumar namorado, não. E que legal para os casais que se amam em Paris. Ficar feliz pelo outro é um jeito de acalmar o coração também. Outra coisa boa é consumir comédia romântica no streaming até cansar. Ou até descansar de tanto pular Carnaval. Tem para todo mundo.

Um santo fofinho e rebelde desses que casava os apaixonados por benevolência (só podiam transar se casassem, né) no meio das guerras todas não merece que ninguém fique triste hoje.