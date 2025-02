Desabafo de Casagrande sobre sobriedade é prova de que a arte salva, sim!

No WhatsApp, vem um vídeo com o alerta: "encaminhado com frequência". Na thumb, o rosto do jornalista Arnaldo Ribeiro, amigo de vários amigos meus. Não cliquei. Os comentários abaixo diziam respeito à cocaína. Estranhei. Perguntei o que havia acontecido, e meu marido disse que o vídeo sugeria uma recaída de Casagrande, que vive há anos uma luta contra a dependência química. Achei aquilo de um mau gosto infame. Caso estivéssemos, de fato, assistindo ao fracasso de um homem em sua luta, por que compartilharíamos o vídeo, mesmo que em tom de lamento e não de deboche?

Dias depois, no mesmo grupo, um vídeo de Casagrande, o próprio, discutindo o fato. Ali, ele afirma que não deve satisfação a ninguém. Está correto. Porém, ele diz, como há pessoas do bem que se preocupam com ele, gostaria de afirmar que está sóbrio há vários anos e que, naquele momento do vídeo, estava procurando um disco que ficava no chão embaixo de sua cadeira. A explicação deveria enrubescer os abutres que festejam a suposta queda do outro.

Ele também diz algo interessante sobre sua adição: a cura foi trocar substâncias lícitas e ilícitas por arte. Sim, cinema, teatro, música, shows. É isso que o mantém vivo e com vontade de prosseguir. Que simplicidade bonita. Claro que adição é uma doença e precisa de um tratamento específico e complexo. Mas consumir cultura tem contribuído para mantê-lo longe daquilo que o prejudicava.