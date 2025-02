Fenômeno Shakira: será que as mulheres já não choram, mesmo?

Na impronunciável "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", música que Shakira lançou em 2024, ela afirma que as mulheres já não choram, elas faturam. A cantora colombiana, ídolo no Brasil desde os primórdios dos anos 1990-e-cabelo-preto-alisado-com-chapinha, escreveu a letra para o ex, o então jogador Piqué. A história de traição tomou ainda mais propulsão mundial quando ficou exposta em versos de canção pop, com direito a dancinha irônica.

A prática, infelizmente, não é bem essa. Depois do pé na bunda, as mulheres invariavelmente choram, sim. E faturar não está entre as minhas prioridades a cada desilusão amorosa. Na frente de pensar em lucro, para mim, estão filmes com a Julia Roberts tomando sorvete de dois litros direto no pote, conversas inconformadas com amigos, bares tristes regados a álcool de procedência duvidosa e, claro, música de amor. Isso inclui as da Shakira desde o tempo em que minha própria chapinha esquentava na pia do banheiro (nos livramos dessa e ostentamos cachos hoje, Shaki e eu).

A musa escolheu o Brasil para lançar a turnê mundial de seu disco. Entre as canções, versos que explicam o be-a-bá daqueles amores que se tornam pouco e se acabam. "Não foi culpa minha, tampouco tua, foi culpa da monotonia", ela diz em um clipe em que se apresenta com um buraco de canhão no peito. É bem assim o vazio do fim das histórias, mesmo.