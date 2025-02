O que faz um bom pai? Duvivier disseca paternidade moderna em novo podcast

O negócio é saber onde anda esse moço de segunda a sexta, no horário comercial, quando o couro come no leva e traz da escola. Faz lancheira, faz almoço, faz lição e faz a vida do menor fazer sentido. Ufa.

Na bolha em que vivo, não posso dizer que existe esse tipo de pai. Gregórios e Hilberts se somam aos meus amigos que participam do pacote completo —acordam descascando manga, misturando com iogurte e salpicando aveia por cima.

Sabem o número do sapato da criança (eu não tenho a menor ideia do tamanho do pé do meu filho, preciso medir na loja), o material didático que precisa comprar, quanto custa uma flauta doce na Amazon e ainda manjam o nome daqueles jogadores de futebol japoneses da série da Netflix.

Porém, mesmo assim, há uma lacuna sobre a definição do que é ser um pai bom de verdade. Nas profundas conversas sobre esquema tático de seu time em alguma partida de 1993 em comparação com os dias atuais, não sobra espaço para homens conversarem entre eles sobre o aprimoramento da paternidade.

Outro dia, passei um tempão falando sobre isso com uma amiga, que chorou com uma comparação que só existia na cabeça dela: a de que eu sou mais paciente quando se trata de conversar com nossos filhos (não sou mais paciente que ninguém, há dias e dias para todo mundo).

Nesse papo, a gente analisou, a partir do convívio que temos com a criança uma da outra, o que podemos fazer para aprimorar nossa relação com eles e a educação que queremos dar.