Romance inevitável e tensão sexual: os bastidores de Rafa Kalimann e Nattan

Eles têm muitos amigos em comum - alguns cantores de sertanejo, por exemplo - e possuem uma torcida grande para formar um casal. A aprovação dos amigos, inclusive, fez com que eles criassem coragem para deixar de esconder o romance.

Segundo fontes da coluna, o "romance entre Rafa e Nattan era inevitável". Isso porque os dois sempre mostraram muita sintonia juntos, se conheciam dos bastidores de eventos sertanejos, e acabaram ficando bem próximos após participarem da edição 2023 do "Dança dos Famosos". Na época, ela era solteira e o cantor estava namorando.

Rafa viveu alguns rápidos relacionamentos depois, Nattan seguiu com o seu namoro - que contou com diversas crises e brigas por ciúme. Há quem diga que o forrozeiro não se dedicava mais ao relacionamento com Layla Samylle e, por isso, viveu diversos períodos de término, até colocar um ponto final.

O reencontro de Rafa e Nattan aconteceu recentemente, também nos bastidores de eventos sertanejos.

Segundo o jornal 'Extra', os dois foram vistos aos beijos no cantinho de um show em Caldas Novas, Goiás. A coluna apurou que Rafa realmente assistiu ao show do cantor no palco, depois disso, eles não foram mais vistos juntos no evento.

Fontes desta coluna dizem que após a reaproximação, Rafa e Nattan não se desgrudaram mais.