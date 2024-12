Treta fez Globo perder 'Amigas' em 2021 com Marília e Simaria; entenda

Segundo fontes da coluna, a Globo produziu o especial com o apoio do patrocínio de uma marca de cerveja. Isso, sem avisar as artistas. Assim que souberam, não gostaram nada e desistiram da participação, rompendo com o especial.

Maiara e Maraisa, por exemplo, já tinham uma marca de cerveja.

A Globo chegou a publicar um comunicado nas redes sociais, em abril de 2021, sem entrar em detalhes: "Ainda não foi dessa vez que a gente conseguiu juntar esse timaço de mulheres para um show no Dia das Mães. Mas seguimos trabalhando no projeto. E já já a gente traz novidades".

Tudo sobre o projeto foi apagado nas redes sociais das artistas. Naiara Azevedo não foi convidada pela Globo para a nova versão, que vai ao ar nesta quarta-feira, quatro anos depois.

Sobre a escolha do novo elenco, Raoni falou: "Estão no palco as artistas que estão em seu melhor momento por sua geração e por sua afinidade. O encontro precisava acontecer com elas."