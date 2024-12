Flagra: Rafa Kalimann tenta despistar romance com Nattan em micareta

Está rolando! Rafa Kalimann bem que tentou esconder, mas a coluna flagrou a ex-BBB nos bastidores do show de Nattan no Camarote Beats, no Carnatal.

Os dois chegaram juntos por volta das 2h da manhã e foram direto para o camarim do forrozeiro. Acompanhado de Rafa, o cantor não quis fazer entrevistas com jornalistas e inventou também uma desculpa para fugir de fotos.

Fotógrafos presentes no Carnatal montaram um "esquema de guerra" para flagrar Rafa e Nattan juntos. Cada fotógrafo ficou em um canto próximo ao palco. Por volta das 3h30 eles foram para o palco, ela na frente, com um amigo, e ele com a equipe logo atrás.