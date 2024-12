Nattan fala sobre Rafa Kalimann após rumores: 'Já falei que namoraria ela'

Tá rolando? Nattan falou pela primeira vez sobre as especulações de um affair com Rafa Kalimann nesta terça-feira (3), no tapete vermelho do Prêmio Multishow. 2024.

O cantor assumiu sua admiração pela influenciadora e não descartou um relacionamento. "Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que eu namoraria ela, alguns anos atrás", disse ele à coluna.

O músico encheu Kalimann de elogios. "Ela é uma mulher incrível, inteligente, linda e simpática", declarou o cantor.