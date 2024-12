'Brigados por 20 anos': como é a relação de Belo e Rodriguinho atualmente

Em entrevista exclusiva à coluna, o ex-vocalista dos Travessos entrega como é a relação de amizade entre eles atualmente. O trio tem até um grupo no Whatsapp, chamado Os Cornetas. Um espaço que não entra qualquer um.

"Mumuzinho foi adicionado recentemente, mas já avisamos que ele está em período de teste. Ainda estamos avaliando se ele fica mesmo ou não", brinca Rodriguinho.

No papo, o ex-BBB relembra o início da amizade com Belo, e o que Thiaguinho disse para convencer os dois a fazerem as pazes:

Tivemos uma treta a vida inteira. Toda a minha época de sucesso, e a dele, por uns 20 anos, a gente não se falou, por besteiras. De repente, chegou o Thiaguinho e acabou com isso. Olhou para um e para o outro e disse: 'Meus dois ídolos não se falam? Não dá! E aí ele fez nós dois virarmos amigos como nunca fomos antes. Hoje, posso dizer que somos amigos e que formamos um trio.

E o que rola no grupo do Whatsapp? Rodriguinho responde: "Trocamos ideias, falamos sobre o que está acontecendo no nosso segmento, e rola fofoca também! Mas o intuito maior é a união, é nos ajudarmos. São muitos debates e até algumas críticas. Falamos do posicionamento de um ou de outro. 'Olha, você está fazendo isso, não faz assim, faça aquilo'."