'Resolvo com ela': Lívia Andrade coloca fim em treta com Patrícia Abravanel

Está tudo em paz entre Patrícia Abravanel e Lívia Andrade. A ex-SBT bateu um papo exclusivo com a coluna e contou detalhes dos bastidores do reencontro com a filha de Silvio Santos, que aconteceu no último domingo (15), no Melhores do Ano, da Globo.

Lívia, que em julho teria mandado uma suposta alfinetada a Patrícia Abravanel, afirmou que não houve qualquer "climão" entre ela e a filha de seu ex-patrão. Pelo contrário, as duas fizeram selfies, se abraçaram e conversaram sobre a ida da ex-Jogo dos Pontinhos para a Globo.

"Conversando com a Patrícia nos bastidores, ela me contou algo que me deixou muito feliz. Que ele [Silvio Santos] acompanhou a minha ida para a Globo e ficou feliz com isso. Aí eu ganhei a minha noite! Se hoje eu estou na Globo, é graças ao Silvio. Graças ao tempo e investimento dele. É por ele também", diz Lívia Andrade.