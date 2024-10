Shakira fará shows no Rio e São Paulo em 2025; saiba datas e locais

A loba estará entre nós! Shakira anunciou hoje o retorno à América Latina com "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Produzida pela Live Nation, a turnê passará pelo Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro, e por São Paulo, no dia 13 de fevereiro. A cantora ainda fará shows na Argentina, México, e países como o Peru, que não fizeram parte da turnê anterior.

No Rio, o show acontece no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo no Estádio MorumBIS. As apresentações marcam o retorno de Shakira ao Brasil após 7 anos.

"Las Mujeres No Ya Lloran World Tour" é uma homenagem à música popular de Shakira, com um olhar para o futuro. Inspirada no seu álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", esta turnê promove uma mensagem de empoderamento e força, que Shakira busca transmitir a várias gerações de fãs — aqueles que nunca a viram ao vivo e aqueles que estão esperando por seu retorno há muitos anos