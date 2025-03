Nicolas Prattes revelou namoro com Sabrina Sato sem querer: 'Fui ingênuo'

A agenda de trabalho dos dois foi o motivo para manter o relacionamento em segredo. "A gente estava escondido por causa do Carnaval dela, eu estava finalizando uma novela. Pensamos: vamos entender esse momento e depois viver outro. Mas o desfile das campeãs foi no último dia de gravação da novela. Aquela declaração sem querer foi no melhor dia possível", relembrou.

Nicolas conta como é acompanhar a esposa na maratona de Carnaval. "Ela respira isso o ano todo. A gente quer ver quem a gente ama feliz. Eu sei o quanto ela se entrega, se emociona, fica sem dormir pensando em todos os detalhes dessa noite".

O pensamento na minha cabeça nesses dias é: como eu ajudo e como eu não atrapalho? Quero ser o melhor apoio que ela pode ter. Nicolas Prattes

Noites de Carnaval no UOL

Até terça-feira, à meia-noite, Michelle Barros comanda as Noites de Carnaval do UOL, no YouTube de Splash e no Canal UOL, na TV por assinatura.



Com Leão Lobo, Chico Barney, convidados e participações especiais, o programa reúne o melhor dos bastidores do Carnaval pelo Brasil.



Clique no sininho abaixo e não perca a edição de hoje.