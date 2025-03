João Gomes explica rima que causou ciúmes em Ary: 'Sabia que ia dar errado'

Ele está numa maratona de shows no Carnaval. O cantor pernambucano fez uma série de apresentações em homenagem a Chico Science em seu estado natal: fez shows no Marco Zero do Recife, no tradicional bloco Galo da Madrugada e amanhã volta ao estado para uma apresentação em Olinda. "Tem sido uma honra, uma bênção. Que a gente possa colher os frutos dessas noites, que foram maravilhosas", reflete.

