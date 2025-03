Sabrina Sato e Nicolas Prattes vão à Sapucaí vestidos de vampira e vítima

Vestida de vampira, Sabrina Sato exibe marca de mordida no pescoço de Nicolas Prattes Imagem: Yasmim Guastini/UOL

Sabrina desfila hoje pela Vila Isabel. O enredo, "Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece", fala sobre medos. Questionada se tem algum, Sabrina responde: "Tenho medo de morrer, de ficar sozinha".

Noites de Carnaval no UOL

Até terça-feira, à meia-noite, Michelle Barros comanda as Noites de Carnaval do UOL, no YouTube de Splash e no Canal UOL, na TV por assinatura.



Com Leão Lobo, Chico Barney, convidados e participações especiais, o programa reúne o melhor dos bastidores do Carnaval pelo Brasil.



Clique no sininho abaixo e não perca a edição de hoje.