Bronca em amigos e visitas ao trabalho: os bastidores do namoro de Sandy

Ainda segundo fontes da coluna, Sandy visita o namorado com frequência no trabalho - uma clínica em São Paulo. Ela já foi vista algumas vezes no local.

A relação também já foi aceita pelos fãs de Sandy - que são bastante exigentes e engajados.

Nos grupos de fã-clube, eles fazem apostas se a cantora fará uma aparição pública ao lado do amado, acabando de uma vez com o mistério.

Há quem diga que Sandy pode levar Pedro na estreia da turnê do irmão em Campinas, no dia 9 de novembro. Será?

Segundo o jornal Extra, Sandy e Pedro foram vistos recentemente em uma sorveteria, em Campinas. O episódio teria acontecido na semana passada, quase dois meses depois do romance ser revelado pela colunista Fábia Oliveira.

Ontem, nas redes sociais, circulou uma foto do casal. Os dois estariam na Itália. A foto é distante e vem com o aviso "não mandar para ninguém".