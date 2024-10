Cover gasta R$ 35 mil para tentar conhecer Bruno Mars; saiba o que ele fez

Além de ir a todos os shows da turnê no Brasil, Johnny lançou uma campanha nas redes sociais usando a hashtag #BrunoMarsComJohnnyMatos. A campanha já fez o cover conhecer a banda do cantor, no ano passado.

Dentre as campanhas em andamento, posso citar: fiz uma carta aberta para o Bruninho, na qual coloquei todo meu coração e minha verdade, reativei a hashtag e estou mais ativo nas redes. Joguei nas mãos de Deus e entendo que o encontro vai acontecer quando Ele permitir que aconteça. Não quero ficar triste caso não role a oportunidade do encontro.

Como virou cover de Bruno Mars?

O trabalho de cover de Johnny Matos começou de forma despretensiosa, em 2017, quando ele decidiu ir a um show do cantor no Brasil vestido como o ídolo.

A brincadeira virou profissão e, nos últimos sete anos, Johnny tem impressionado o público com suas performances que vão além da imitação. Atualmente, o cover do americano conta com mais de 40 milhões de visualizações nas redes sociais e 150 shows realizados em todo país.

"Temos um show em homenagem ao Bruno Mars, com banda ao vivo, dançarinos, figurinos fiéis, efeitos especiais, cenografia e programação de luz. É importante ressaltar que nosso show é 100% independente desde o início. Basicamente, a maior parte do que o nosso show recebe de cachê, eu reinvisto no show e na minha megacoleção de itens do Bruninho", conta.